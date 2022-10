W butach Nike Flex Advance SE Twój poszukiwacz przygód pokocha przebywanie na świeżym powietrzu. Szeroki otwór i skrzyżowane paski ułatwiają wkładanie i zdejmowanie, co jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które nie mogą się doczekać wyjścia na dwór. Ponadto ta specjalna edycja zachęca do odkrywania i zabawy na łonie natury. Przyjrzyj się dokładnie, aby odkryć zabawne detale, takie jak mała grzybowa grafika. Co jeszcze znajdzie Twój maluch?

Prezentowany kolor: Sail/Summit White/Ghost Green/Light Thistle

Styl: DQ0512-100