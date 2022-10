Jedna rzecz wyróżnia się w Nike Air More Uptempo. Pozwolimy Tobie (lub Twojemu dziecku) zgadnąć, co to może być. Potrzebujesz podpowiedzi? Chodzi o napis A-I-R! Te buty do noszenia na co dzień stanowiły klasę samą w sobie w latach 90. Teraz są gotowe pomóc Twojemu maluchowi przetrzeć nowy szlak dzięki legendarnemu stylowi oraz trwałej i wygodnej amortyzacji Air.

Prezentowany kolor: Czerń/Biel/Metallic Gold/Action Grape

Styl: DX5955-001