Jedna rzecz wyróżnia się w Nike Air More Uptempo. Nie będziemy Ci podpowiadać. Wszystko kręci się wokół A-I-R! Te buty do noszenia na co dzień stanowiły koszykarską klasę samą w sobie w latach 90. Teraz możesz przecierać własne szlaki za sprawą tego legendarnego modelu i amortyzacji Air, która działa przez cały dzień.

Prezentowany kolor: Czerń/Biel/Metallic Gold/Action Grape

Styl: DX5954-001