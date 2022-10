Model Nike Air More Uptempo zawdzięcza to wszystko Wilsonowi Smithowi, projektantowi, który odpowiada za ten legendarny styl. Te buty, ozdobione dużym napisem A-I-R po bokach i poduszką gazową Air pod stopą, przecierały szlaki na boiskach do koszykówki w latach 90. i stały się częścią dziedzictwa Smitha i historii Nike. Ta trwała para zaprojektowana z myślą o grze w kosza oddaje hołd Smithowi dzięki wykorzystaniu kultowych detali, takich jak jego podpis.

Prezentowany kolor: Sail/Light Thistle/Pink Foam/Czerń

Styl: DQ0514-100