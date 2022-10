Choć buty Nike Air Max 90 LTR mają ten sam legendarny wygląd co oryginalny model AM90, to teraz są jeszcze lepsze – specjalnie dla Ciebie! Co jest w nich lepsze, pytasz? Ponadto amortyzacja stała się bardziej miękka i elastyczna. Do tego dostosowaliśmy poduszkę gazową Air specjalnie dla dzieci i ukształtowaliśmy nosek tak, aby zapewnić więcej miejsca w obszarze palców. Te buty, stworzone do noszenia na co dzień, to odsłona popularnego modelu z lat 90. dla nowych pokoleń.

Prezentowany kolor: Summit White/Pink Foam/Honeydew/Coconut Milk

Styl: DQ0276-100