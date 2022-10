Nike Air Force 1 Mid LE to buty do noszenia na co dzień, nawiązujące do klasycznego koszykarskiego modelu z 1982 r., tym razem dostępne wyłącznie w czerni lub bieli. Trwałość, wygoda i amortyzacja Air-Sole pozostały bez zmian, w stylu, który znasz i uwielbiasz.

Prezentowany kolor: Czerń/Czerń

Styl: DH2933-001