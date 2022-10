Te buty Nike AF1 to Twój NOWYYY mistrz świata! Te klasyczne, inspirowane zapasami buty, idealnie nadają się do świętowania sukcesów. Złote detale sprawiają, że w tym modelu można poczuć się naprawdę wyjątkowo. Trwała, popękana skóra nadaje butom wyrazisty wygląd. Model jest przeznaczony do noszenia na co dzień i pozwala poczuć się jak prawdziwy mistrz – od gongu na rozpoczęcie rywalizacji aż po ostatni ruch.

Prezentowany kolor: Biel/Pure Platinum/Czerń/Czerń

Styl: DQ0300-100