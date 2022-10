Legenda. Ikona. Co jeszcze? Nike Force 1 można opisać na wiele sposobów. Buty AF1, które kiedyś były gwiazdą na koszykarskim parkiecie, to jeden z ulubionych modeli do noszenia na co dzień. Ta wersja jest wykonana w przynajmniej 20% z materiału z recyklingu. Dodatkowo gumowa podeszwa zewnętrzna zawiera materiał Nike Grind, który jest wytwarzany z poddanych recyklingowi resztek pozostałych z produkcji obuwia.

Prezentowany kolor: Biel/Volt/Czerń/Light Bone

Styl: DH8695-101