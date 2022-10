W latach 70. powstała ikona parkietu, która na dobre zadomowiła się w modzie.Celowo zamieniliśmy skórę naturalną na skórę z recyklingu i syntetyczną, aby zminimalizować wpływ tych butów, które przetrwają wszystkie mody, na środowisko naturalne.Ten model to świetny wybór do noszenia na co dzień, który wykonano w przynajmniej 20% z materiału z recyklingu.

Prezentowany kolor: Biel/Biel/Biel

Styl: DH3159-100