Potrzebujesz większej wygody na co dzień? Mamy coś dla Ciebie. Buty AJ1 Low mają wszystkie cechy oryginalnego koszykarskiego modelu, ale wyróżnia je mniejsza waga i smukły fason. Co więcej, pasują do wszystkiego – po prostu je włóż i ruszaj przed siebie.

Prezentowany kolor: Biel/Biel/Biel

Styl: DV0990-111