Klasyczny fason? Proszę bardzo. Aerodynamiczny krój? Proszę bardzo. Pełna gotowość? Odhaczono, odhaczono, odhaczono. Ten model AF1 to nowa wersja legendy w szykownym wydaniu do chodzenia na co dzień. Zmniejszona wysokość i wyściółka wokół kostki sprawiają, że but wygląda smuklej, a miękka fakturowana skóra nadaje luksusowy styl i pięknie się starzeje.

Prezentowany kolor: Ocean Cube/Worn Blue/Metallic Silver/Summit White

Styl: DQ9325-300