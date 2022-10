Buty Nike Air Force 1 '07 to nowa odsłona kultowego modelu do koszykówki. Te buty to nowa odsłona klasycznego koszykarskiego modelu z cholewką z tkaniny, która zapewnia wygodę charakterystyczną dla butów do koszykówki i miejski styl. Oczywiście zachowaliśmy te same wyraziste detale, konstrukcję nawiązującą do stylistyki lat 80. i ukryte poduszki gazowe Air, które znasz i kochasz za wygodę i legendarny styl.

Prezentowany kolor: Light Silver/Metallic Silver/Light Silver

Styl: DX4108-001