Nike Air to wygodna bluza z kapturem stworzona z myślą o ruchu.Ma grafiki, które nadają całości nowy charakter i podkreślają luźny krój.Pierwsza grafika na wyjątkowo miękkiej dzianinie to wyszywany napis Futura Air na rękawie, a druga to odbijający światło wzór Air na klatce piersiowej.

Prezentowany kolor: Czerń/Dark Smoke Grey/Biel

Styl: DJ6674-010