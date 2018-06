HIDŻAB NIKE PRO

Prace nad hidżabem Nike Pro trwają od roku, jednak leżąca u ich podstaw idea jest znacznie starsza i wynika z głównej misji firmy Nike

– służenia sportowcom w myśl hasła: jeśli masz ciało, to jesteś sportowcem.





Dowodem zaangażowania marki w realizację tej misji są nowe sklepy na Bliskim Wschodzie, kolekcje inspirowane najlepszymi sportsmenkami Nike,

zawody dla kobiet, kluby Nike Run oraz aplikacja NTC w języku arabskim.





W ciągu ostatnich lat organizowane w siedzibie Nike w Beaverton w stanie Oregon spotkania z najlepszymi sportsmenkami pokazały,

że noszenie tradycyjnego hidżabu podczas zawodów może źle wpływać na wyniki. Na przykład

Amna Al Haddad, sztangistka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stwierdziła, że waga tego elementu ubioru,

możliwość zsunięcia się podczas ruchu oraz brak przewiewności wpływały negatywnie na jej koncentrację. Zwróciła również uwagę na to, jak trudno znaleźć funkcjonalny hidżab.

Amna miała tylko jedno nakrycie głowy sprawdzające się podczas zawodów, więc była zmuszona prać je ręcznie codziennie między występami.





Na podstawie tych informacji zespół projektantów Nike stworzył pierwsze prototypy hidżabów wyposażone w innowacyjne rozwiązania.

Prototypy zostały następnie przekazane do testów Amnie i innym sportsmenkom noszącym hidżaby.

Uwagi, jakimi kobiety podzieliły się z projektantami, skupiały się na pragnieniu stworzenia jeszcze lżejszego i bardziej miękkiego hidżabu.





Wykorzystując zebrane informacje, zespół Nike Pro (odpowiedzialny za tworzenie bielizny termoaktywnej dla sportowców) postanowił sprawdzić,

jak nadać hidżabowi właściwości typowe dla innych produktów Nike Pro: dyskretny wygląd i naturalny komfort.

W drodze do tego celu tworzono kolejne prototypy.





Również one były testowane przez najlepsze sportsmenki Nike, m.in. przez Zahrę Lari, prekursorkę łyżwiarstwa figurowego z ZEA

i Manal Rostom, trenerkę Nike Run Club. Hidżaby ocenianie były również przez wiele innych sportsmenek z Bliskiego Wschodu, włączając w to biegaczki i kolarki.

Zbierane przez Nike opinie dotyczyły nie tylko funkcjonalności, ale także estetyki produktu.

Hidżaby różnią się wyglądem w zależności od kraju, więc idealny projekt musiał uwzględniać te różnice.

Firma zasięgnęła też opinii zwolenników hidżabów i członków lokalnych społeczności, aby mieć pewność, że produkt spełnia ich oczekiwania.





Dopracowane prototypy spotkały się z pozytywnym przyjęciem, a ostatnia sugestia dotyczyła możliwości dopasowania ich do różnych kształtów twarzy i rozmiarów głowy.

Ponieważ zastosowanie systemu regulacji zwiększyłoby wagę produktu, projektanci stworzyli hidżaby w rozmiarach XS/S i M/L.

Po dopracowaniu detali i przeprowadzeniu kolejnych serii testów hidżab Nike Pro był gotowy.





Końcowy produkt ma wsuwaną konstrukcję i jest wykonany z wytrzymałej jednowarstwowej siateczki Nike Pro. Ten lekki poliester

– najbardziej przewiewny materiał Nike – ma małe, strategicznie rozmieszczone otwory, które zapewniają optymalną przewiewność. Jest przy tym całkowicie kryjący i miękki w dotyku.

Rozciągliwa siateczka w połączeniu z elastycznym wykończeniem pozwala uzyskać indywidualne dopasowanie niezależnie od kształtu głowy czy uprawianej dyscypliny.

Na przykład w łyżwiarstwie niezbędne jest ścisłe dopasowanie, aby zawodniczka mogła swobodnie wykonywać obroty. Tylna część hidżabu jest wydłużona, co sprawia, że nie wysunie się spod stroju.

W okolicy szyi użyto miękkich nici, aby wyeliminować otarcia i podrażnienia, do których może dochodzić podczas wysiłku.





Na życzenie sportsmenek tuż nad lewym uchem umieszczono logo Swoosh podkreślające sportowy charakter hidżabu.

Kolory dostępne w momencie premiery – czerń i granat – stanowią odpowiedź na oczekiwania sportsmenek, które chciały,

aby hidżab był utrzymany w ciemnej, neutralnej kolorystyce. Oferując muzułmańskim sportsmenkom przełomowe produkty, takie jak hidżab Nike Pro, firma Nike pomaga współczesnym

pionierkom oraz inspiruje kobiety i dziewczęta żyjące w regionie, w którym nadal muszą stawiać czoła ograniczeniom i mają utrudniony dostęp do sportu – mniej niż jedna

na siedem dziewcząt uczestniczy przez co najmniej 60 minut w zalecanych lokalnie zajęciach sportowych.



HIDŻAB NIKE PRO W SPRZEDAŻY OD 1 GRUDNIA.