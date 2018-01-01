ZNAJDŹ ULUBIONE TRENINGI I NOWE PROPOZYCJE, KTÓRE NA PEWNO POKOCHASZUlubione treningi członków naszej społeczności nadal są dostępne w aplikacji i nic im nie grozi. Jeśli nie widzisz ulubionego
treningu, użyj poniższego przewodnika, aby znaleźć podobny trening i zastąpić nim dotychczasowe ćwiczenia. Poszczególne treningi można
znaleźć w karcie Workouts (Treningi) aplikacji. Kliknij „VIEW ALL” (Wyświetl wszystko), aby zobaczyć listę treningów ułożonych w kolejności alfabetycznej.
NAJPOPULARNIEJSZE
JEŚLI LUBISZ TRENING________________BODY BUFFERCIRCUIT CHALLENGEEXTREME FULL BODYSHAPE AND SCULPTTOTAL BODY SCULPTINGSWEAT + SHAPEAB AND BUTTAB BURNERCORE CRUNCHCRUNCH AND BURNBETTER BUTTLEANER LEGSBODY FLEXORSLIM CHANCEWIPEOUT
WYPRÓBUJ________CONTROLLED BLASTCIRCUIT ANIMALSLIM CHANCE 2.0BODY FLEXOR 2.0BURN THROUGH THE CORESWEAT + SHAPE 2.0AB BURNER 2.0AB AND BUTT 2.0CORE CRUNCH 2.0CRUNCH AND BURN 2.0LEANER LEGS 2.0BETTER BUTT 2.0BODY FLEXOR 2.0SLIM CHANCE 2.0WIPEOUT 2.0
ZGUB KILOGRAMY
JEŚLI LUBISZ TRENING_______________RAZOR SHARPADRENALINE HITBODY SURGEFIRE DRILLWIPEOUTCARDIO SURGECRUNCH + BURNJUMP STARTFAST + FIERCEFIGHTER FITHURRICANEUNBEATABLEINTENSE INTERVAL TRAININGMETABOLIC BOOSTSHAKEDOWNSLIM EFFECTTHE HEARTTHROBTHE SHEDDERTONINGTOTAL BODY SCULPTINGUP THE PACE
WYPRÓBUJ________AB AND BUTT 2.0LONG, STEADY STRENGTHFLEET OF FOOTBURN THROUGH THE COREBURPEE BEACHCONTROLLED BLASTTHE COMPLETE CRUSHEXPLOSIVE AGILITYFROM THE GROUND UPBURPEES, BOUNDS AND BRIDGESANSWER THE BELLIGNITION POINTSHIT THE SIDESCIRCUIT ANIMALTHE CIRCUIT BREAKERDOUBLE DOWNSLIM CHANCE 2.0WIPEOUT 2.0MEDBALL MADNESSPEAKS AND VALLEYSCONTROLLED BLAST
WYPRÓBUJ________PEAKS AND VALLEYSBODY FLEXOR 2.0FROM THE GROUND UPCIRCUIT ANIMALTHE PACE OF THE POWERCUT TO THE COREBURN THROUGH THE CORETHE DESCENTGLUTES & GLORYASCEND AND DESCENDWATCH YOUR TONEAB AND BUTT 2.0FEROCIOUS 15SLIM CHANCE 2.0BEST FOOT FORWARDCENTER OUTTHE COMPLETE CRUSHCRUNCH AND BURN 2.0GO, REST, REPEATLUNGE CAPACITYBURPEE BEACHANSWER THE BELLCONTROLLED BLASTATLAS AMPLIFIED
ZWIĘKSZ SIŁĘ
JEŚLI LUBISZ TRENING_______________BE EXPLOSIVECHALLENGERDRILL SERGEANTENDURANCE MASTERENERGY TRANSFERFULL ACTIONMAGNUMMETABOLIC MELTDOWNMUSCLE DEFINERPERFECT SCOREPOWER PRESSPOWER UPPUMP STATIONSQUAT PARTYSTRESS SLAMMERTHE HEARTBREAKERTOTAL ADRENALINETOWER OF POWERWORTH THE WEIGHT
WYPRÓBUJ________BODY FLEXOR 2.0PEAKS AND VALLEYSCENTER OUTLONG, STEADY STRENGTHBURN THROUGH THE COREEXPLOSIVE AGILITYCONTROLLED BLASTAFTERBURNERFROM THE GROUND UPPACE BREAKERTHE COMPLETE CRUSHAB AND BUTT 2.0LIFTED BY LUNGESCUT TO THE COREEXTEND YOUR RANGEBURPEE BEACHFLEET OF FOOTCRUNCH AND BURN 2.0WIPEOUT 2.0
WYPRÓBUJ________PLANK JUMPTRUNK AND BRANCHESEXTEND YOUR RANGEBALANCING BEARSSPEED ROUND15 AT THE LIMITASCEND AND DESCENDCORE CRUNCH 2.0THE FLOOR IS LAVACORE COUNTDOWNTURN AND BURNSTRENGTH REMIXPLANK SPLITTERPOWER UPBEST FOOT FORWARDWATCH YOUR TONE
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