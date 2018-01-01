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ZNAJDŹ ULUBIONE TRENINGI I NOWE PROPOZYCJE, KTÓRE NA PEWNO POKOCHASZ Ulubione treningi członków naszej społeczności nadal są dostępne w aplikacji i nic im nie grozi. Jeśli nie widzisz ulubionego
treningu, użyj poniższego przewodnika, aby znaleźć podobny trening i zastąpić nim dotychczasowe ćwiczenia. Poszczególne treningi można
znaleźć w karcie Workouts (Treningi) aplikacji. Kliknij „VIEW ALL” (Wyświetl wszystko), aby zobaczyć listę treningów ułożonych w kolejności alfabetycznej.

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NAJPOPULARNIEJSZE

JEŚLI LUBISZ TRENING ________________ BODY BUFFER CIRCUIT CHALLENGE EXTREME FULL BODY SHAPE AND SCULPT TOTAL BODY SCULPTING SWEAT + SHAPE AB AND BUTT AB BURNER CORE CRUNCH CRUNCH AND BURN BETTER BUTT LEANER LEGS BODY FLEXOR SLIM CHANCE WIPEOUT

WYPRÓBUJ ________ CONTROLLED BLAST CIRCUIT ANIMAL SLIM CHANCE 2.0 BODY FLEXOR 2.0 BURN THROUGH THE CORE SWEAT + SHAPE 2.0 AB BURNER 2.0 AB AND BUTT 2.0 CORE CRUNCH 2.0 CRUNCH AND BURN 2.0 LEANER LEGS 2.0 BETTER BUTT 2.0 BODY FLEXOR 2.0 SLIM CHANCE 2.0 WIPEOUT 2.0

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ZGUB KILOGRAMY

JEŚLI LUBISZ TRENING _______________ RAZOR SHARP ADRENALINE HIT BODY SURGE FIRE DRILL WIPEOUT CARDIO SURGE CRUNCH + BURN JUMP START FAST + FIERCE FIGHTER FIT HURRICANE UNBEATABLE INTENSE INTERVAL TRAINING METABOLIC BOOST SHAKEDOWN SLIM EFFECT THE HEARTTHROB THE SHEDDER TONING TOTAL BODY SCULPTING UP THE PACE

WYPRÓBUJ ________ AB AND BUTT 2.0 LONG, STEADY STRENGTH FLEET OF FOOT BURN THROUGH THE CORE BURPEE BEACH CONTROLLED BLAST THE COMPLETE CRUSH EXPLOSIVE AGILITY FROM THE GROUND UP BURPEES, BOUNDS AND BRIDGES ANSWER THE BELL IGNITION POINTS HIT THE SIDES CIRCUIT ANIMAL THE CIRCUIT BREAKER DOUBLE DOWN SLIM CHANCE 2.0 WIPEOUT 2.0 MEDBALL MADNESS PEAKS AND VALLEYS CONTROLLED BLAST

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WYRZEŹBIJ MIĘŚNIE

JEŚLI LUBISZ TRENING _______________ BODY BUFFER BODY FLEXOR BODY REMIX CIRCUIT CHALLENGE CONDITIONING CORPS CURVE CARVER DREAM TEAM ENERGIZER EXPLOSIVE POWER EXTREME FULL BODY FIERCE FLEX MACHINE GYM SCULPT KICKING IT MARATHON PREP SHAPE + SCULPT STINGER SUPER FUSION THE EDGE TIGHTEN UP TOTAL IMPACT TRUE CONDITION ULTIMATE HOLLYWOOD UNSTOPPABLE

WYPRÓBUJ ________ PEAKS AND VALLEYS BODY FLEXOR 2.0 FROM THE GROUND UP CIRCUIT ANIMAL THE PACE OF THE POWER CUT TO THE CORE BURN THROUGH THE CORE THE DESCENT GLUTES & GLORY ASCEND AND DESCEND WATCH YOUR TONE AB AND BUTT 2.0 FEROCIOUS 15 SLIM CHANCE 2.0 BEST FOOT FORWARD CENTER OUT THE COMPLETE CRUSH CRUNCH AND BURN 2.0 GO, REST, REPEAT LUNGE CAPACITY BURPEE BEACH ANSWER THE BELL CONTROLLED BLAST ATLAS AMPLIFIED

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ZWIĘKSZ SIŁĘ

JEŚLI LUBISZ TRENING _______________ BE EXPLOSIVE CHALLENGER DRILL SERGEANT ENDURANCE MASTER ENERGY TRANSFER FULL ACTION MAGNUM METABOLIC MELTDOWN MUSCLE DEFINER PERFECT SCORE POWER PRESS POWER UP PUMP STATION SQUAT PARTY STRESS SLAMMER THE HEARTBREAKER TOTAL ADRENALINE TOWER OF POWER WORTH THE WEIGHT

WYPRÓBUJ ________ BODY FLEXOR 2.0 PEAKS AND VALLEYS CENTER OUT LONG, STEADY STRENGTH BURN THROUGH THE CORE EXPLOSIVE AGILITY CONTROLLED BLAST AFTERBURNER FROM THE GROUND UP PACE BREAKER THE COMPLETE CRUSH AB AND BUTT 2.0 LIFTED BY LUNGES CUT TO THE CORE EXTEND YOUR RANGE BURPEE BEACH FLEET OF FOOT CRUNCH AND BURN 2.0 WIPEOUT 2.0

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JEŚLI LUBISZ TRENING _______________ ARM DEFINER BACK DEFINER BEACH BALANCE WORKOUT BUTT BUSTER CARDIO BURST CARDIO KILLER GOTHAM ARTS HOLLYWOOD AB BLAST LEG SCULPTOR LENGTHEN & STRENGTHEN RACE READY WORKOUT SCULPTED ARMS SHAPED BACK SHOULDER RIPPER SHOULDER SHAPER FEARLESS

WYPRÓBUJ ________ PLANK JUMP TRUNK AND BRANCHES EXTEND YOUR RANGE BALANCING BEARS SPEED ROUND 15 AT THE LIMIT ASCEND AND DESCEND CORE CRUNCH 2.0 THE FLOOR IS LAVA CORE COUNTDOWN TURN AND BURN STRENGTH REMIX PLANK SPLITTER POWER UP BEST FOOT FORWARD WATCH YOUR TONE

SKONCENTRUJ SIĘ

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