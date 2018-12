ODPOWIEDŹ NA

DROPSZOT: TECHNIKA Dropszot to jedno z najbardziej fundamentalnych uderzeń na kortach

ziemnych. Umiejętność wykonywania dropszotów jak i odpowiadania na

nie jest bardzo ważna dla każdego gracza korzystającego z kortów ziemnych.

Podczas uderzenia zwrotnego ważne jest, by ykonując dropszot,

przesunąć się tak daleko, jak to możliwe. Upewnij się, że przednia

i tylna stopa są ustawione równolegle. Dzięki temu osiągniesz

maksymalną równowagę i kontrolę ruchu. Użycie wyważonego

woleja jest kluczowe, by wykonać dropszot slajsem

w jak najkrótszy sposób.