BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Nigdy, przenigdy nie opieraj się na panelu sterowania,

ponieważ służy on do wyświetlania statystyk i stawiania butelki z wodą,

a nie podpierania górnej części ciała. Trzymaj głowę prosto (nie pochylaj jej).

Poczekaj z odpisywaniem na wiadomości i dzwonieniem do zakończenia biegu. #TTYL