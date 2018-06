ZYSKAJ WIĘKSZĄ SIŁĘ I RÓWNOWAGĘ PODCZAS BIEGU

DZIĘKI TRZEM ĆWICZENIOM NTC.

Każdy biegacz jest sportowcem. A każdy sportowiec potrzebuje solidnego przygotowania, czyli silnych mięśni, aby osiągać

najlepsze wyniki. Na początek włącz do swojego planu treningowego poniższe ćwiczenia specjalnie opracowane dla biegaczy

przez złotą medalistkę halowych mistrzostw Europy w siedmioboju, Katarinę Johnson-Thompson (KJT). To próbka jej nowego,

16-minutowego treningu „Runner's Strength and Balance” dostępnego w aplikacji Nike+ Training Club. Wykonuj je kilka razy w

tygodniu, a z czasem przejdź do wykonywania pełnego treningu. Zaufaj nam – Twoje plecy, brzuch, pośladki i nogi będą Ci wdzięczne.