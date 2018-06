3 // AKCESORIA DO BIEGANIA Popraw swoje wyniki dzięki lekkim akcesoriom, które pozwalają zwiększyć tempo biegu. Wybierz zaawansowane

technologicznie ubrania stworzone specjalnie z myślą o bieganiu, jak np. lekkie produkty z linii Dri-FIT,

które gwarantują suchość przez długi czas.



Właściwe obuwie to podstawa świetnego biegu. Aby biegać jeszcze szybciej, należy sobie zapewnić odpowiedni komfort, jaki dają

dopasowane, lekkie buty do biegania. Zajrzyj do naszego przewodnika po butach do biegania i znajdź parę idealną dla siebie.