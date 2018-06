Nikt nie lubi zaczynać biegu powoli. Po usłyszeniu sygnału do startu chcesz biec z całych sił tak długo,

jak tylko się da. To naturalne. Jeśli jednak chcesz zakończyć bieg na wysokiej pozycji (lub po prostu dobiec

do mety), wówczas lepiej się powstrzymać i opuścić linię startu, biegnąc stałym tempem, a następnie zwiększać

prędkość, aby nie paść jeszcze przed linią mety. Jednym ze sposobów trenowania umiejętności psychicznego i

fizycznego radzenia sobie z tym jest ćwiczenie taktyki „negative split”, która polega na pokonywaniu drugiej

połowy dystansu szybciej niż pierwszej. „Pamiętając o tej taktyce podczas treningu i dostosowując swój organizm do różnego tempa, można doświadczyć

jednego z najlepszych uczuć w sporcie, a mianowicie poczuć, jak w drugiej połowie dystansu rośnie nasza siła” –

mówi trener Nike+ Run Club (NRC) Jason Rexing z San Francisco. „Nic tak nie motywuje, jak zbliżanie się do

kolejnych biegaczy i zostawianie ich w tyle w drodze po swój rekord życiowy”. Poniżej znajduje się kilka wskazówek na temat tego, gdzie i jak skutecznie wprowadzić do swoich treningów taktykę „negative split”.