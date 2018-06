Odpowiedz sobie na pytanie, co chcesz osiągnąć. Możesz zwiększyć swoją szybkość i przebiec maraton. Możesz biegać dłużej i wziąć udział

w wyścigu na 5 km. Możesz też biegać szybciej i dłużej, nie biorąc udziału w zawodach. Wybór należy do Ciebie. Gdy już podejmiesz decyzję,

musisz realistycznie rozpatrzyć fizyczne i mentalne aspekty związane z osiągnięciem wyznaczonego celu. Kolejnym krokiem jest znalezienie

planu treningowego, który w odpowiednim czasie przeprowadzi Cię z punktu A do punktu B. Podczas realizacji planu korzystaj z punktów

odniesienia (innych wyścigów, ukierunkowanych treningów itp.), by mieć pewność, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Może to

być bieg na 5 km podczas przygotowań do maratonu lub bieg w tempie na 1,5 kilometra w trakcie przygotowań do 5-kilometrowego wyścigu.