1. WZMOCNIJ GÓRNE PARTIE CIAŁA POWODY: gdy trening staje się coraz cięższy i nadchodzi zmęczenie, silne

górne partie ciała pomagają wytrwać do końca. SPOSÓB: 20 wzorowych pompek. Przyjmij pozycję do pompek, ułóż dłonie

bezpośrednio pod ramionami, wyciągnij nogi za siebie w taki sposób, aby plecy

pozostawały proste, mięśnie brzucha napięte, a palce stóp – zagięte. Uginaj

ramiona tak, aby w linii prostej zbliżyć ciało do podłogi. Po zbliżeniu klatki

piersiowej do podłoża odczekaj chwilę, a następnie spokojnie odepchnij się,

zachowując właściwe ułożenie ciała podczas ruchu. PODCZAS BIEGU: dbaj o rozluźnione ramiona i ręce (nie zaciskaj ich

w pięści) i trzymaj łokcie z tyłu.