CHRIS BENNETT Chris Bennett to główny trener Nike+ Run Club na poziomie

globalnym. Chris wyróżniał się już w szkole średniej, a na

Uniwersytecie Karoliny Północnej został kapitanem drużyny

biegaczy przełajowych i lekkoatletycznej. Po ukończeniu

studiów dołączył do zespołu Nike Farm Team jako biegacz

pokonujący milę w czasie poniżej czterech minut. Po

mistrzostwach Nike Cross Nationals przyszedł czas na

Indoor National Championships i Outdoor National Championships,

do których Bennett przygotowywał sportowców, pomagając

im osiągać niesamowite sukcesy. Będąc głównym trenerem

Nike+ Run Club, Bennett z przyjemnością pełni rolę mentora

i pomaga wszystkim biegaczom stawać się epszymi,

szybszymi sportowcami.