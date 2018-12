TYDZIEŃ 6:

GOTOWOŚĆ DO

BIEGU

Masz odpowiednią kondycję

i siłę, by wykonać dowolny

trening. Kilometry zaczną mijać

coraz szybciej. Pamiętaj o tym,

by docenić to, co już udało Ci

się osiągnąć i co nadal osiągasz.

Możesz modyfikować poniższą

kolejność, aby dopasować

ćwiczenia do swojego rozkładu

tygodnia. Nie wykonuj jednak

biegów na szybkość i wytrzymałość

dzień po dniu i trzymaj się

zalecanych dystansów. Uzupełnij

swój trening o ćwiczenia N+TC,

dzięki czemu jeszcze szybciej

nabierzesz formy.

ZOSTAŁY 3 TYGODNIE.