Znasz już kilka rodzajów biegu. Pora zastanowić się, jak postawa

wpłynie na komfort podczas biegu. PROSTA SYLWETKA, ROZLUŹNIONE MIĘŚNIE Biegacze mają tendencję do zbytniego spinania mięśni w górnej części ciała. Utrzymuj głowę prosto i patrz

przed siebie. Jednak zwracaj uwagę na krawężniki i korzenie drzew, aby się nie przewrócić.Pozwól

ramionom kołysać się naturalnie, nie spinaj ich niepotrzebnie ani nie zaciskaj pięści. LUŹNO ZNACZY SZYBKO Dbanie o rozluźnione mięśnie twarzy, karku i ramion podczas biegu sprzyja efektywnemu bieganiu i

pozwala zachować siłę na finisz. Pamiętaj, luźny bieg prowadzi do szybszego biegu. JEDNAK NIE PRZESADZAJ... Celem jest naturalny i skuteczny bieg. Znajdź własny rytm. CO NAJWAŻNIEJSZE, NIE MUSISZ ZMIENIAĆ SWOJEJ POSTAWY, ABY BIEGAĆ SZYBCIEJ Twoje ciało jest wyjątkowe. Właśnie dlatego w naturalny sposób odnajdziesz swój krok. Zaakceptuj go. Możesz stosować

się do ogólnych wskazówek, ale swoją postawę poprawisz głównie poprzez coraz częstsze biegi i zwiększanie siły.