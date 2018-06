Któż z nas nie słyszał niestworzonych opowieści o bieganiu.

Oddzielmy zatem fakty od fikcji.



PRAWDZIWY BIEGACZ UBIERA TYLKO KRÓTKIE SPODENKI To prawda, że im mamy mniej na sobie, tym lżej nam się biegnie, ale to nie znaczy, że musimy być skazani

tylko nakrótki rękawek. Szybki przegląd naszego biegowego katalogu na Nike.com pomoże Ci w wybraniu

odpowiednich ubrań i odnalezieniu własnego biegowego stylu. CZEKAJĄC NA ZIELONE ŚWIATŁO, TRZEBA BIEGAĆ W MIEJSCU Wirtualny bieg? To zależy od osobistych preferencji – niektórzy lubią być w ciągłym ruchu,ale chwila

odpoczynku nie zaszkodzi. Nie wpłynie to na Twoje statystyki. Aplikacja Nike+ Running zatrzyma

odliczanie, gdy przestaniesz biec, więc nie musisz dotykać przycisku pauzy. BIEGANIE SPRZYJA... WIZYTOM W TOALECIE Prawda jest taka, że wszystko się może zdarzyć. Jeśli wybierasz się na dłuższy trening, zaplanuj trasę

tak, aby mijać po drodze kilka publicznych toalet. Z dala od cywilizacji nie wahaj się złożyć wizyty w

zaroślachi zjednoczyć się z naturą. Bieganie to przecież sport dla twardzieli, co nie? LICZĄ SIĘ TYLKO KILOMETRY Nie stresuj się osiąganiem określonej liczby kilometrów. Bo ilość nie idzie w parze z jakością treningu.

Miarą udanego biegu jest osobiste odczucie i włożony wysiłek. PRZED BIEGIEM NALEŻY NAŁADOWAĆ SIĘ WĘGLOWODANAMI Spożycie odpowiedniej liczby kalorii (i odpowiednia długość snu) przed startem do biegu to coś bardzo

ważnego. Jednak nie musisz zjadać tony makaronu... no chyba że na drugi dzień startujesz w maratonie.

Zbyt duża ilość spożytych węglowodanów może spowolnić tempo podczas krótkiego biegu. BIEGACZE TO SAMOTNICY Bieganie to świetny sposób na to, aby uciec od codziennego zgiełku i trosk. Ale to również sport, który

łączy ludzi. Wystarczy przystąpić do klubu biegaczy lub wziąć udział w zorganizowanym biegu,

aby przekonać się, jak sympatyczni i towarzyscy są to ludzie. BIEGACZE SĄ DZIWNI, BO UŻYWAJĄ NIEZROZUMIAŁEGO SŁOWNICTWA.

I O CO CHODZI Z TYM MACHANIEM? W przypadku biegania, tak jak i innych dyscyplin, istnieje specyficzny język. Jeśli masz problemy z jego

zrozumieniem, zajrzyj do naszego poradnika na temat żargonu biegaczy. Biegacze często ekscytują się

rzeczami niezrozumiałymi dla osób postronnych,np. „Mam za sobą pięć przebieżek i zabawę biegową”. Nie

miejcie nam tego za złe. My po prostu kochamy bieganie – to nasza subkultura. Teraz i Ty możesz zacząć

dzielić się swoimi treningowymi opowieściami, a gdy ktoś pomacha do Ciebie w trakcie biegu,

odwzajemnij ten gest. BIEGANIE JEST NUDNE To nie jest mit. To zwykła wymówka. Zapoznaj się z naszą obszerną, obiektywną listą „Powody, dla których

bieganie jest świetne”. JEŚLI BIEGAM DLA PRZYJEMNOŚCI, TO NIE MOGĘ NAZYWAĆ SIEBIE BIEGACZEM To może być jeden z najbardziej nieszczęsnych mitów. Zbyt wiele osób myśli, że biegacze uwielbiają się

męczyć i cieszą się, gdy mogą pocierpieć na treningu. A to przecież powinna być zabawa! Jeśli zaczniesz

mądrze, krok po kroku, zdobędziesz biegowych przyjaciół, wpadniesz w swój treningowy

rytm i zobaczysz efekty – zakochasz się w bieganiu!