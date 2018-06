Odpowiedzmy więc na wszystkie frapujące Cię pytania.

Zapowiadasz się przecież na wschodzącą gwiazdę biegów. CZY TRZEBA SIĘ ROZCIĄGAĆ PRZED BIEGIEM? Tradycyjne statyczne rozciąganie nie jest dobre dla nierozgrzanych mięśni. Zostaw rozciągnie na

później i zrób je po rozgrzewce. Rozciąganiebioder, mięśnia czworogłowego uda i ścięgien

podkolanowych, a także bardziej dynamiczne ćwiczenia, takie jak unoszenie kolan oraz skipy

A i B,są świetnym sposobem na przygotowanie ciała do biegu. CZY BIEGANIE SZKODZI KOLANOM? Bieganie może pomóc wzmocnić mięśnie wokół stawu kolanowego oraz zwiększyć gęstość kości. Oczywiście

każda formasportowej aktywności niesie ze sobą ryzyko kontuzji, ale bieganie zgodnie z odpowiednio ułożonym

planem, w którym uwzględnionoelement regeneracji, pozwala się jej ustrzec. Zawsze jednak warto zasięgnąć

porady specjalisty – lekarza lub fizjoterapeuty – zanim zacznie się przygodę z bieganiem. CZY POWINNO SIĘ JEŚĆ PRZED BIEGIEM? Mimo że odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych czynników, przed biegiem nigdy nie należy

najadać się do syta ani głodzić. Najlepiej na 1,5 do 2 godzin przed bieganiem zjeść lekkostrawną przekąskę

zawierającą węglowodany złożone i białka.Tyle paliwa powinno wystarczyć. CZY GDY BIEGAM, MOGĘ JEŚĆ WSZYSTKO, NA CO MAM OCHOTĘ? Nie, jeśli biegasz, nie znaczy to, że możesz sobie pozwolić na pochłanianie „śmieciowego jedzenia”. Jedzenie

to twoje paliwo,dlatego pełnowartościowa dieta pomoże Ci biegać lepiej. Ale pamiętaj – kluczem jest zdrowa

równowaga. Jeśli twój organizm woła po treningu o ciastko, nie ignoruj wezwania. JAK BIEGAĆ Z WODĄ I TELEFONEM? Jeśli nie chcesz biegać z wymyślnym plecakiem ani trzymać rzeczy w ręku, jest wiele sposobów,

aby zabrać niezbędne przedmioty ze sobą. Poszukaj spodenek z funkcjonalnymi kieszeniami, opasek

na ramię na telefonoraz lekkich pasów na bidony. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY BIEGANIEM NA BIEŻNI

MECHANICZNEJ A BIEGANIEM NA ZEWNĄTRZ? Bieżnia mechaniczna sama przesuwa podłoże pod Twoimi stopami. Ponadto na bieżni mechanicznej nie

występuje opór powietrza. To świetne rozwiązanie podczas paskudnej pogodyalbo gdy chcesz dać trochę

odpoczynku stawom – większość bieżni ma miękką taśmę. Z kolei bieganiena zewnątrz jest doskonałą

okazją do poznania nowych miejsc i podziwiania krajobrazów. ALE O CO CHODZI Z... ...BIEGANIEM W GRUPIE? Wcześniej pewnie przebiegali niezauważenie, ale teraz zaczynasz dostrzegać grupki porannych biegaczy.

Mogą różnić się wszystkim – sylwetką, wiekiem, poziomem zaawansowania i doświadczenia, ale mająjedną

wspólną cechę: tworzą społeczność.

wspólną cechą: tworzą społeczność.

przechowywanie przekąsek i napojów. Na początku nie potrzebujesz aż tylu zapasów,

ale nawadnianie jest dla biegaczy niezwykle istotne. Oczywiście nie musisz brać butelki

z wodą na krótkie sesje treningowe, ale warto zadbać o nawodnienie w trakcie dłuższych

biegów, zwłaszcza gdy jest bardzo gorąco. Jeśli to możliwe, zaplanuj swój bieg tak,

aby po drodze móc kupić coś do picia albo napić się ze specjalnego źródełka wody pitnej. …TYM UPIORNYM BÓLEM NÓG? Biegacze nazywają go bólem piszczeli (shin splints). To dość poważny i złożony uraz – najczęściej

pojawia się, gdy nałożymy na siebiezbyt duże obciążenia treningowe w krótkim czasie. Jedyna droga,

aby mu zapobiec, to spokojny trening i realizacja planu biegowego krok po kroku. Warto pamiętać o

złotej zasadzie: podczas dłuższych treningów nie powiększamy dystansu o więcej niż 10% w stosunku

do poprzedniego najdłuższego biegu. …TYM MĘCZĄCYM BÓLEM W BOKU? To bardzo częsta dolegliwość, szczególnie u początkujących biegaczy, którzy nie są przyzwyczajeni

do ruchów,jakie wykonuje ciało podczas biegu. Mówimy oczywiście o kolce. Jeśli chwyci Cię podczas

treningu, oddychaj głęboko, wypuszczając całe powietrze przy wydechu. Kolka pojawia się także przy

problemach żołądkowych. Znamy ten ból. Naprawdę. Też przez to przechodziliśmy. Ale nie martw się,

z czasem dowiesz się, jak zmienić nawyki żywieniowe, żeby nie mieć takich przygód na trasie. …LUDŹMI BIEGAJĄCYMI BOSO? Jasne, że to świetna sprawa czuć pod stopą miękką trawę i się nieco pobrudzić. Ale cokolwiek nie

obiło Ci się o uszy na temat „jedynej właściwej metody”, nie musisz od razu zmieniać techniki biegu

i kupować butów z zerowym dropem (różnica wysokości pięty i palców). To Ty decydujesz o tym, jak będziesz biegać.