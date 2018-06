Tak, poprawa zdrowia i kondycji są ważne, ale bieganie ma też wiele innych zalet, których odkrycie sprawi,

że ta aktywność stanie się twoim najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Poznaj kilka z nich.



ŻADNYCH PŁATNYCH KARNETÓW! Zapomnij o miesięcznych opłatach za klub. Już nie potrzebujesz szpanerskiego karnetu członkowskiego.

Wystarczy, że zawiążesz buty i wyjdziesz z domu, a każde miejsce stanie się twoją siłownią. I w końcu

docenisz, że twój trening nie będzie przerywany przez chrząkania i sapanie spoconych mięśniaków. MOŻESZ BIEGAĆ WSZĘDZIE Wiążesz buty i świat jest Twój! Nieważne, czy biegasz na szkolnej bieżni, w parku, przy domu,

czy nawet na wakacjach – każdy kilometr się liczy. SPRAW, BY BIEGANIE BYŁO TWOJĄ ODSKOCZNIĄ Ciężki okres w pracy? Zmęczenie codziennością? Stres przed egzaminem? Bieganie jest świetnym

sposobem, aby się po prostu przewietrzyć, zrelaksować, pobyć z naturą i z sobą samym. Bieganie to

ucieczka, dzięki której możesz odnaleźć równowagę, wyciszyć się albo w spokoju posłuchać swojej

ulubionej muzyki. Pozwól bieganiu wkraść się w Twoją codzienną rutynę i po prostu się wyluzować. SPRAWIA, ŻE CZUJESZ SIĘ JAK SUPERBOHATER Nic nie równa się z uczuciem, gdy zmobilizujesz się do biegania wcześnie rano lub późno wieczorem. W

ten sposób walczysz z groźnymi przeciwnikami – podstępnym Lenistwem i niebezpiecznym Letargiem. Od tej

pory inni będą mogli Cię tylko chwalić lub podziwiać. Z każdym biegiem Twoja legenda będzie rosnąć. MOŻESZ OBSERWOWAĆ SWOJE POSTĘPY Progres w treningu jest uzależniający, dlatego większość biegaczy zapisuje swoje biegi. Dzięki

aplikacji Nike+ Running możesz na bieżąco obserwować swoje postępy i porównywać treningi. Używaj

aplikacji za każdym razem, gdy biegniesz, żeby zarejestrować dystans, prędkość, a nawet nastrój

podczas treningu. Możesz również podzielić się ze znajomymi swoim biegowym selfie. MOŻESZ ZDOBYĆ NOWYCH PRZYJACIÓŁ... ...albo spędzać miło czas ze zwierzętami. Bieganie jest świetnym sposobem, aby zdobyć nowych

przyjaciół i dzielić z nimi wspólny cel. Możesz też zainspirować starą paczkę znajomych i dążyć z

nimi do osiągnięcia wyznaczonego celu. Pamiętaj, że możesz także nawiązać nowe znajomości dzięki

aplikacji Nike+ Running. Jest to również świetny sposób, aby rozruszać swojego psa, pobawić się w

słońcu i spędzić z nim czas nieco inaczej niż zwykle. MOŻESZ ZEBRAĆ DUŻO POCHWAŁ Trudno siedzieć cicho, gdy czujesz euforię po osiągnięciu wyznaczonego sobie celu. Nie wstydź się –

podziel się swoim sukcesem z przyjaciółmi, używając aplikacji Nike+Running niczym megafonu. Nawet

jeśli znajomi nie biegają z Tobą, mogą kibicować Ci na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie, gdy

udostępnisz swoje treningowe zdjęcia i osiągnięcia. I WRESZCIE — MOŻESZ DBAĆ O ZDROWIE W FAJNY SPOSÓB „Bieganie dwa-trzy razy w tygodniu sprawi, że poczujesz się zdecydowanie lepiej. Poza tym

nie ma nic lepszego od porcji zdrowego ruchu. No, chyba że trening w towarzystwie muzyki.

Umilaj sobie bieganie playlistą Ready, Set, Go, Run na Spotify. Niech Twoje serce zacznie

bić w nowym rytmie. Możemy zaczynać? Do dzieła!”