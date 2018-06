Masz już za sobą sześć biegów! Brawo! I wiesz co? Jesteś nie tylko biegaczem.

Jesteś sportowcem. Trening ogólnorozwojowy to znakomity sposób na spędzenie

dnia przeznaczonego na regenerację organizmu. SAMO BIEGANIE NIE WYSTARCZY, ABY STAĆ SIĘ LEPSZYM BIEGACZEM Trening ogólnorozwojowy, obejmujący między innymi wzmacnianie korpusu i mięśni nóg (pod kątem

wydłużenia kroków), umożliwi skuteczniejsze bieganie. Treningi Nike+ Training Club umożliwiają

zwiększenie siły i szybkości oraz poprawę kondycji biegaczy. Zalecamy ćwiczenie z aplikacją NTC

w dniu przeznaczonym na regenerację lub skorzystanie z treningu uzupełniającego bieg. KILKA TRENINGÓW NTC NA POCZĄTEK NA WYTRZYMAŁOŚĆ: TRENING „FRESH HIT” Wprowadzenie do treningu interwałowego o wysokiej intensywności, który angażuje każdą partię ciała. TRENING „CARDIO HUSTLE” Popraw czas reakcji i zbuduj mięśnie dzięki dynamicznym ruchom i ćwiczeniom stabilizującym. ABY SIĘ POROZCIĄGAĆ, WYPRÓBUJ: TRENING „RUN READY YOGA” Rozciągaj ciało, oddychaj i pracuj nad równowagą dzięki 6-minutowemu programowi jogi, który

wesprze Twoje bieganie. Ćwiczenia te możesz wykonywać zarówno przed biegiem, jak i po nim. TRENING „YOGA READY” Daj się ponieść energii. Popracuj nad postawą i techniką dzięki spokojnym ćwiczeniom

wprowadzającym do jogi. DLA WZMOCNIENIA KORPUSU: TRENING „CORE STABILITY” Skupia się na wzmocnieniu korpusu i grup mięśni wspierających staw biodrowy. Umożliwia

zwiększenie siły pod kątem wydłużenia kroku biegowego. TRENING „ABS AND ARMS” Trening wytrzymałościowy oparty na ćwiczeniach angażujących górne i dolne partie mięśniowe

oraz cały korpus.