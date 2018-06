ZAPOMNIJ O TRENINGU BOSO CZY MINIMALISTYCZNYM I ZACZNIJ BIEGAĆ

W SPOSÓB BARDZIEJ NATURALNY.



Zanim wymyślono buty, biegano boso. Przez wiele dekad był to element treningu najlepszych biegaczy. Jednak dopiero

w roku 2004 – wraz z pojawieniem się pierwszego modelu Nike Free – idea biegania boso zaczęła przebijać się do szerszej świadomości.

Dwa lata wcześniej, podczas badań dotyczących biegania, projektanci Nike odbyli rozmowę z Vinem Lananną, trenerem biegaczy z Uniwersytetu Stanforda,

który sukces drużyny męskiej (zwycięstwo w mistrzostwach NCAA w 2002 roku) przypisywał częściowo treningom polegającym na bieganiu boso po trawie.

Zdaniem trenera zwiększa to siłę i pomaga zapobiegać kontuzjom.

„Bieganie bez butów zmienia sposób aktywacji mięśni i buduje siłę od podstaw. Ponadto usprawnia pracę bioder, zwiększa aktywność mięśnia pośladkowego wielkiego,

zwiększa zakres ruchu kostki i w większym stopniu aktywuje odpowiednie mięśnie i stawy w dolnej części ciała” – mówi Lance Walker,

członek Nike Performance Council, MS, PT i dyrektor ds. globalnych osiągnięć sportowych w firmie Michael Johnson Performance. „Bieganie boso

może również zmniejszyć długość kroku o około 3%, co przekłada się na większą oszczędność energii i efektywność biegu”.

Bieganie boso wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Firma Nike zaczęła się więc zastanawiać, jak zapewnić rzeszom biegaczy takie same korzyści, jakie może dawać

bieganie boso, bez zmuszania ich do zdjęcia butów. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, rozpoczęła własny projekt badawczy z zakresu biomechaniki,

w ramach którego poddano analizie modele nacisku i ruchu stóp 20 mężczyzn i kobiet biegających boso po trawie. Na tej podstawie projektant Tobie Hatfield wywnioskował,

że należy stworzyć buty o lżejszej i bardziej elastycznej konstrukcji, charakteryzującej się mniejszą różnicą wysokości pomiędzy piętą a palcami,

co umożliwi bardziej naturalny bieg. W rezultacie powstały pierwsze buty Nike Free 5.0 – złoty środek pomiędzy najbardziej stabilnymi butami (10.0) a bieganiem boso (0).

Na przestrzeni lat koncepcja biegania boso / biegania minimalistycznego uległa całkowitej zmianie. Bieganie boso nie jest już właściwym rozwiązaniem.

Ponieważ coraz większa liczba badań wskazuje, że sportowcy osiągają najlepsze wyniki, gdy biegają w sposób zgodny z ich indywidualnymi predyspozycjami,

firma Nike dostosowała swoje buty tak, aby lepiej odzwierciedlały naturalne ruchy stóp. W rezultacie powstało obuwie, które zamiast przejmować kontrolę

nad stopą podczas biegu, dostosowuje się do jej ruchów, co dodatkowo przekłada się na wzrost siły. Najnowsza wersja technologii Nike Free („Run Strong”) obejmuje

wyjątkową, dynamiczną i elastyczną podeszwę zewnętrzną, która rozciąga się i kurczy podczas biegu, dostosowując się do naturalnych ruchów stopy

i indywidualnego stylu biegania każdego sportowca.



„Większość naszego treningu biegu naturalnego jest wykonywana rzadziej, ale z większą intensywnością” – mówi Walker. „Wszystko sprowadza się do uwzględnienia

w treningu sportowców cotygodniowych elementów odpowiadających bieganiu boso lub do niego zbliżonych i stopniowego zwiększania udziału tych elementów

w planie treningowym. Dzięki temu po założeniu butów mogą lepiej z nich korzystać, dysponują większą siłą i mogą biegać efektywniej”.