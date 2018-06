GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ MÓJ PROGRAM TRENINGOWY? – Dostęp do planu treningowego Nike+ można łatwo uzyskać

z poziomu strony głównej naszej aplikacji. Dotknij tekstu

w zakładce „Mój trener”, aby dowiedzieć się, co Twój trener

zaplanował dla Ciebie na dzisiaj. CZYM JEST KLUB? – Zakładka Klub w naszej aplikacji to miejsce, w którym

możesz sprawdzić, co słychać u Twojej ekipy i globalnej

społeczności Nike+ Run Club. Możesz tu znaleźć tablice

liderów swoich znajomych, a także dołączyć do innych

użytkowników Nike+ podczas wydarzeń na żywo oraz

wyzwań społeczności poprzez #hashtagi. Użyj opcji

wyszukiwania, aby znaleźć nową grupę lub wyzwania,

do których możesz dołączyć. CO SIĘ STAŁO ZE ZNACZNIKAMI MOICH BUTÓW? – Wprowadziliśmy kilka ciekawych zmian w sposobie

rejestrowania i przechowywania informacji na temat dystansu

pokonanego w danej parze butów, w tym możliwość wybrania

modelu z nowej biblioteki butów. Niestety oznacza to, że

nie możemy przenieść Twoich dystansów pokonanych

w poprzednich butach.