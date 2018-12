ZAWSZE WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU Westbrook – jeden z najlepszych rozgrywających

w lidze – podchodzi do kwestii mody z takim

zaangażowaniem, jak gdyby chodziło o wsadzenie

piłki do kosza i wygranie meczu. Inspiruje go

bezkompromisowa śmiałość. „Nie ma sensu mówić,

że czegoś nie potrafisz, jeśli nawet nie spróbujesz.

Zawsze warto próbować”.