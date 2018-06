Marsjanin Marvin po raz kolejny planuje zniszczyć

Ziemię, a przy okazji premiery butów Super.Fly 4

być może znalazł w końcu swoją tajną broń.

Dowiedziawszy się o umożliwiającej dynamiczne wybicie technologii FlightSpeed,

zastosowanej w modelu Super.Fly 4,

Marvin wierzy, że zapewnia ona dość energii, aby

unicestwiać inne światy. Zdobycie modelu

Super.Fly 4 nie będzie jednak łatwe. Aby

uzyskać moc do zniszczenia

Ziemi, musi pokonać Blake’a Griffina.



Najpierw planuje odnaleźć koszykarza i

wyzwać go na ostateczny pojedynek na wsady

– stawką będzie Ziemia. Po zdobyciu

butów Marvin zamierza użyć technologii

FlightSpeed do zniszczenia naszej planety.

Śledź poczynania Marvina na drodze do międzygalaktycznej

dominacji oraz jego poszukiwania

niszczącej mocy butów

Super.Fly 4.