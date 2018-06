ZWYCIĘŻYĆ MOŻNA TYLKO DZIĘKI TRENINGOWI Ronaldo wytrwale kontynuuje swoją misję i trenuje z niespotykaną wśród

innych zawodników pasją, aby udoskonalić swoje umiejętności. To procentuje –

dzięki wytrzymałości jest przygotowany do zdobywania punktów w ostatnich

sekundach gry. Silna sylwetka pozwala zyskać przewagę podczas walki

o piłkę, a mocne nogi pomagają wybijać się i wygrywać pojedynki o górną piłkę

na wysokości dwóch i pół metra. Mimo że światowe magazyny biją się o

jego podobiznę na okładce, Ronaldo twierdzi, że ćwiczy, aby zachować

sprawność, a nie rzeźbę. – Nie trenuję po to, aby mieć piękne ciało. Robię

to z pasji do piłki, żeby być gotowym na każde wyzwanie.