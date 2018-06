OSOBISTY CHARAKTER Jeśli nie ma go na boisku, Paul George najprawdopodobniej spędza czas

nad jeziorem z wędką w ręku. „Ma w sobie dwie natury”, mówi Hardman.

Paul chciał, aby w projekcie uwzględnić jego hobby i najważniejsze momenty

życia. Projektanci dodali więc subtelne wędkarskie detale, datę urodzin jego

córki oraz kody pocztowe Palmdale i stanu Indiana. Na prawym bucie znalazł

się nawet pasek symbolizujący tytanowy pręt – to nawiązanie do kontuzji z

2014 roku i niezłomnej woli powrotu na parkiet. Gładki zamsz odzwierciedla

codzienny, elegancki styl Paula.