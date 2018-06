ZNAJDŹ SWÓJ STYL:

KYRIE 4 Dobra obrona może chwilowo zablokować Twoją grę

i zasiać niezły zamęt na boisku.



Chcesz wtedy tego, co Kyrie — miejsca do kozłowania,

wykonania rzutu, obrotu i cofania się, czyli wszystkich ruchów, które trzeba wykonać, aby zdobyć kosza.



Potrzebujesz więc tego, co ma Kyrie — oddzielonej podeszwy modelu Kyrie 4,

dzięki której wyostrzysz celność rzutu i pokonasz obronę.