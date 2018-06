KYRIE 1 Kyrie Irving, jeden z najlepszych rozgrywających w lidze, dominuje na boisku dzięki płynnemu

stylowi gry i umiejętności dynamicznego startu. Jego przegląd parkietu i niebanalne

podania są tak samo niezwykłe, jak cechujący go talent do zdobywania punktów.

Buty Kyrie 1 zapewniają wyjątkową przyczepność, wsparcie i amortyzację,

co umożliwia kontrolowanie piłki w biegu z pełną prędkością.