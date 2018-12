KOBE 10 Dzięki swojemu nastawieniu do gry – katorżniczym treningom, mistrzowskiej technice i nieustannemu dążeniu do

zwycięstwa – Kobe zyskał sobie miano legendy. Podczas gry potrafił on dominować i atakować z zaskoczenia.

Upamiętniające postać jedynego, niepowtarzalnego Black Mamby buty Kobe X wyróżniają się znakomitą

przyczepnością, półprzezroczystymi materiałami i najwyższej jakości detalami.