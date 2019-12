Bum. Bum. Bum. Tak to się zaczyna. Tylko Raheem, piłka i ściana.

To kolejny niegrzeczny dzieciak z Brent, który ma marzenie. Nawet stąd widzi światła stadionu Wembley i nic go nie powstrzyma. Obiad czeka na stole, a jego mama woła go już po raz kolejny. Bum. Bum. Bum. Jeszcze tylko pięć minut.