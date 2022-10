Piłka Nike Flight: Behind the Design

Właśnie to zdaniem zawodników jest najważniejsze. I tak też zachowuje się piłka Nike Flight. Przełomowa technologia Aerowsculpt wykorzystuje fakturę na powierzchni piłki do zmniejszania oporów powietrza – sytuacja jest analogiczna do wgłębień na piłce do golfa. Przekłada się to na mniej zawirowań w powietrzu oraz bardziej stabilny i przewidywalny lot piłki niż w przypadku modelu Nike Merlin.