Phantom GT. Behind the Design

Po raz pierwszy w przypadku butów Nike Football wykorzystano fakturę generatywną na cholewce, by zapewnić zawodnikom przyczepność. Na podstawie danych z badań Nike Sport Research Lab (NSRL) dotyczących tego, w jaki sposób piłka i but wzajemnie na siebie oddziaływają podczas podań, zwodów i strzałów, eksperci od projektowania generatywnego byli w stanie dokładnie określić, gdzie i pod jakim kątem umieścić fakturę generatywną, oraz jaka powinna być jej grubość, by zwiększyć kontrolę nad piłką.



„Bez względu na to, jak zawodnicy Phantom pracują z piłką, będą mieć pewność, że zachowa się ona w oczekiwany przez nich sposób” – mówi Ben Stewart, kierownik linii produktów Global Football.