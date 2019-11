Neymar Jr. wie, co to szybkość. Na boisku to błyskawiczny ruch, dynamiczne pochylenie ramion i ekspresowy bieg wzdłuż linii bocznej. Poza boiskiem to zamiłowanie do wyścigów samochodowych i najszybszych aut na świecie. Model Neymar Jr. Mercurial Vapor „Speed Freak” łączy te dwa światy, tworząc wybuchową mieszankę.