Earl Jenkins

Przygotowywanie tych młodych ludzi do osiągania sukcesów w przyszłości jest bardzo satysfakcjonujące. Earl wraz ze swoim zespołem uczy dzieciaki rzeczy, których nie dowiedzą się nigdzie indziej. Dzięki ich niewidocznej pracy cała społeczność zmienia się na lepsze.

„Za pomocą piłki nożnej nawiązujemy kontakt z młodymi ludźmi. Wracają do nas nie dlatego, że się im każe, tylko dlatego, że chcą. Ustalamy normy, dzięki którym trzymamy ich z dala od niefortunnych zachowań, takich jak drobne przestępstwa”.

Klub wychował kilku dobrych zawodników, ale poza tym wyszło z niego sporo nauczycieli, lekarzy i architektów. To stanowi dla Earla dowód, że jego wysiłki nie idą na marne i że udaje mu się skierować młodzież na właściwe tory.

„Takie kluby jak nasz i centra młodzieżowe jak Unity oraz inne wspaniałe zespoły i inicjatywy poprawiły jakość życia w regionie. Teraz jednak czas, aby nowe pokolenie przejęło pałeczkę i zabrało głos”.

„Te dzieciaki są sto razy inteligentniejsze, energiczniejsze i błyskotliwsze niż ja byłem w ich wieku. Naprawdę uważam, że to pokolenie ma wielką przyszłość. Tylko nie ma co kazać im przychodzić wcześniej, aby pomogli w rozstawianiu bramek. Nie garną się do tego”.

Działalność Earla można krótko podsumować jako zachęcanie młodych ludzi do gry w piłkę nożną. Ale tak naprawdę jego rola jest znacznie większa. Za pomocą sportu kieruje młodą i niepokorną energię na właściwe tory, a przy okazji uczy zarządzania czasem, odpowiedzialności za siebie i otoczenie oraz szacunku do kolegów z drużyny.

Proste zasady sportowe stanowią kompas moralny dla młodzieży z Toxteth i dają jej nadzieję na świetlaną przyszłość.