Kibice Liverpoolu – globalna rodzina

Podobna sytuacja była poza boiskiem i na stadionach, a grupa Spion Kop 1906, wraz z grupą fanów Liverpoolu „Spirit of Shankly”, nazwanej tak na cześć legendarnego trenera Liverpoolu, który wprowadził drugoligowy klub do grona mistrzów Anglii, a także kilka innych nieoficjalnych grup fanów, odmłodziły Anfield. Na trybunie „The Kop” po burzliwym okresie zaczęły się odradzać więzi z klubem i kibice nawiązali lepsze relacje ze swoimi bohaterami niż kiedykolwiek wcześniej.



„Mam 27 lat, więc czekałem na to całe życie”, wyjaśnia Max Stevens, inny członek grupy. „Grupa 1906 składa się z chłopaków, którzy są za młodzi, by pamiętać, kiedy ostatni raz wygraliśmy ligę, więc jest to wielka chwila dla nas wszystkich. Czekaliśmy na to od dawna. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu udało się to osiągnąć.

Myślę, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, cały zespół ma takie same odczucia. Uważam, że solidarność i jedność były kluczowe, by odnieść ten sukces. Wyrośliśmy na opowieściach o Shanklym, jego wizji socjalizmu w piłce nożnej i w życiu. Wydaje się, że aktualny zespół jest najbliższy tym historiom, które znamy z dzieciństwa”.