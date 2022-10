Historia kibica Liverpoolu – Lil C

Przedstawiamy Lil C

Lil C to osoba o wielu talentach. Ma 25 lat i nigdy nie pozwoliła sobie na to, by jakiekolwiek medium ograniczało jej kreatywność. Prawie wszystkiego, co umie, nauczyła się sama, a trzeba zaznaczyć, że jest tego sporo. Lil C jest prezenterką i dj-ką, a także pracuje jako A&R, pomagając innym kreatywnym wizjonerom tworzyć nowe progresywne dźwięki, którymi uwielbia dzielić się ze światem.

Sztywno trzyma się zasady, że gra tylko te utwory, które podobają się jej samej. Niewielu dj-ów może to o sobie powiedzieć. Ten upór ma jednak solidne podstawy. Jej głównym celem jest zapewnianie artystom, w których wierzy, platformy do prezentowania swojej twórczości. To, że dzięki temu zmienia przemysł muzyczny, jest dla niej ogromną nagrodą.

Jako że Lil C od urodzenia wspiera Liverpool FC, dobrze wie, jakie to uczucie, gdy Twoja lojalność jest wystawiana na próbę przez klub, który uwielbia odwracać losy meczów i udowadniać, że wątpiący w nich nie mieli racji. Jej zdaniem nic nie definiuje wytrwałości lepiej niż sytuacja, gdy ludzie nie oczekują od Ciebie zbyt wiele, a Ty pokazujesz, że stać Cię na o wiele więcej.

Lil C to osoba, którą chcesz mieć po swojej stronie. Ma wojowniczy charakter i nie cofnie się, gdy ktoś powie jej „nie”. Tego słowa po prostu nie ma w słowniku jej i jej klubu.