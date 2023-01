Buty Air Jordan 1 w letniej stylistyce to znakomita nowa wersja klasycznego modelu. Sprany jeans nadaje całości ponadczasowy wygląd, który będzie się doskonale starzeć. Wyszywane detale oraz bambusowa koszykarska ozdoba Jordan ze złotym metalicznym wykończeniem sprawiają, że te buty to klasa sama w sobie. Jest to kolejny ponadczasowy model, który możesz dodać do swojej kolekcji butów AJ1.

Kod produktu: DM9036-104