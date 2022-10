Odkryj, co to znaczy być sobą. Klasyczna, całkowicie biała cholewka ściera się, ujawniając żywą kolorystykę ukrytą pod spodem, co stanowi ukłon w stronę społeczności LGBTQIA+. Ponieważ każde z nas jest inne, kolor, który odsłonisz, również jest jedyny w swoim rodzaju. Spersonalizuj buty po swojemu lub pozwól, by naturalne zużycie wzbogaciło ich wygląd, a my zapewnimy Ci komfort dzięki amortyzacji Zoom Air i wyściełanemu językowi. Kieszonka na języku pozwoli Ci zabrać ze sobą niezbędne drobiazgi. Do tego możesz wybrać niebieskie, różowe lub białe sznurowadła. Efekt? Wszechstronny i niezwykły fason, który jest wygodny w noszeniu, i który łatwo dopasować do każdej stylizacji.

Kod produktu: DR4876-100