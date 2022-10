Pierwsze buty z kolekcji NOCTA doskonale oddają ideę marki. Ten model to wyjątkowe połączenie stylu retro Nike, niezrównanej wygody, funkcjonalności oraz minimalistycznego, a zarazem wyrazistego designu. Stylowa minimalistyczna cholewka i odświeżone, znane z „Air Terra Humara” detale sprawiają, że ten model ma niezwykle uniwersalny fason i można go nosić na co dzień, bez względu na panujące warunki. Luksusowa szorstka skóra, detale 3M i technologia G-TEK odpowiadająca za przyczepność zastosowana w tym modelu sprawiają, że buty te są niezwykle wygodne, zapewniają odpowiednie wsparcie oraz są idealnym uzupełnieniem codziennych stylizacji.



Aby zdobyć swoją parę butów NOCTA Hot Step, których światowa premiera zaplanowana jest na 3 marca, udaj się do jednego z niżej wymienionych sklepów.