Pierwsze buty z kolekcji NOCTA doskonale oddają ideę marki. Ten model to wyjątkowe połączenie stylu retro Nike, niezrównanej wygody, funkcjonalności oraz stonowanego, a zarazem wyrazistego designu. Stylowa minimalistyczna cholewka i odświeżone, znane z „Air Terra Humara” detale sprawiają, że ten model ma niezwykle uniwersalny fason i można go nosić na co dzień, bez względu na panujące warunki. Luksusowa szorstka skóra, detale 3M i technologia G-TEK odpowiadająca za przyczepność zastosowana w tym modelu sprawiają, że buty te są niezwykle wygodne, zapewniają odpowiednie wsparcie oraz są idealnym uzupełnieniem codziennych stylizacji.

Kod produktu: DH4692-002