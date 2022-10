Oto przeznaczona dla zwartych społeczności kolekcja NOCTA. Te dobrze dopasowane ubrania nawiązują do sportu, ale zostały stworzone z myślą o osobach, które są stale w ruchu, lubią przemierzać miasto i potrzebują praktycznych, wygodnych i stylowych modeli do noszenia na co dzień.



Ponadczasowe fasony i linie odzwierciedlają ewolucję, jaką przez lata przeszła firma Nike. W tej serii niezapomniane pierwsze wrażenie robi agresywne i wyraziste zestawienie dwóch kolorów: czerni i jasnego matowego złota. Praktyczne elementy i kosmetyczne detale, takie jak odbijająca światło lamówka czy ukośne logo Swoosh, doskonale się uzupełniają i nadają produktom z kolekcji wyrazisty wygląd. Każdy model jest ozdobiony symbolami NOCTA i wyjątkowymi akcentami w nocnym stylu.